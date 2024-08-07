Организаторы свалки на "Красной Горке" будут обязаны выплатить 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск комитета государственного экологического надзора Ленобласти к организатору свалки на "Красной Горке" у деревни Токкари (Колтушское сельское поселение), сообщили 7 августа в региональном ведомстве.

По решению суда компания "Легион" будет обязана возместить ущерб, нанесенный окружающей среде, и перечислить 1,3 млрд рублей в бюджет Всеволожского района.

В "Деловом Петербурге" сообщили со ссылкой на заявление комитета, что компания нарушила требования законодательства об окружающей среде, а также транспортировала отходы на участок вне договорных отношений и размещала смешанные отходы IV-V класса опасности.

Ведомство подало иск 24 января 2024 года. Суд вынес решение только 16 июля. По словам председателя комитета государственного экологического надзора Рамила Агаева, процесс затянулся, так как ответчик пытался оспорить административные правонарушения, которые легли в основу иска.

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