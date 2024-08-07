СК проверяет ситуацию с обрушением фасада дома на Варшавской улице

Петербургские правоохранители начали проверку в связи с обрушением фасада одной из жилых многоэтажек на Варшавской улице. Застройщик уклоняется от проведения гарантийного ремонта, о чем 7 августа сообщило ГСУ СК по региону.

Коммунальные и технические проблемы в многоквартирном доме начались в 2018 году - всего через два года после его ввода в эксплуатацию. С тех пор жильцы стали жаловаться на регулярные прорывы труб, протечки кровли, обрушение плитки и неполадки в работе вентиляции. Суд обязал застройщика привести здание в порядок, чего до сих пор не сделано.

Следователи встретились с жильцами и гендиректором стройкомпании. От последнего потребовали как можно скорее привести многоэтажку в пригодное техническое состояние. Процессуальная проверка СК продолжается.

фото: ГСУ СК по Петербургу