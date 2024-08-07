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Новости 16:55

Прокуратура Петербурга занялась инцидентом со стрельбой в пункте выдачи заказов

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга занялась инцидентом со стрельбой в пункте выдачи заказов

Петербургская прокуратура начала проверку происшествия, случившегося в пункте выдачи заказов в Невском районе.

Как сообщает надзорный орган 7 августа, на этой неделе в принадлежащей маркетплейсу точке находились двое несовершеннолетних. Юноша решил продемонстрировать сверстнице пневматический пистолет и по неосторожности выстрелил из него. Пуля срикошетила в голову, после чего девушку госпитализировали.

Свою доследственную проверку инцидента также проводит СК. По данным ведомства, его участники знакомы между собой. 17-летний молодой человек, допустивший выстрел, в тот день работал в пункте выдачи товаров, а подруга зашла его проведать.

Фото: ЗАКС.Ру


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