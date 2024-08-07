На полигоне "Красный бор" утилизируют отходы к 2026 году

Процесс утилизации завершится в 2026 году на полигоне "Красный бор", сообщил 7 августа министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов Kremlin.ru.

В ноябре 2024 года на закрытом полигоне "Красный бор" запустят оборудование Росатома, которое будет утилизировать отходы.

Козлов отметил, что власти Петербурга следили за состоянием полигона, поэтому он находится в надлежащем состоянии. "И вместе с наукой была разработана технология, наши коллеги из Росатома по поручению Владимира Путина подключились к этой работе", — сказал чиновник.

На полигоне хранили промышленные токсичные отходы предприятий Петербурга и Ленобласти I-V классов опасности, кроме радиоактивных отходов. В 2014 году "Красный бор" был закрыт на прием, в 2019 году — передан в ведение Минприроды России.

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