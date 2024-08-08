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Погода в Петербурге 8 августа обещает быть теплой и без дождей

фото ЗакС политика Погода в Петербурге 8 августа обещает быть теплой и без дождей

В Петербурге обещают довольно теплую и без дождей погоду почти на всей территории города, об этом 8 августа сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием гребня опускающегося с севера антициклона. Из-за этого облаков в небе будет не очень много, также немного будет и осадков. Однако дожди все-таки могут пройти на юге и востоке города.

Воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ветер северно-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу, 9 августа, в городе обойдется без дождей, а температура воздуха повысится до +26 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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