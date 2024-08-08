В Петербурге обнаружили 1768 авто с закрытыми номерами в зоне платной парковки

Сотрудники петербургского Центра управления парковками в июле зафиксировали 1768 автомобилей в зоне платной парковки с закрытыми номерами, об этом 8 августа сообщили в пресс-службе центра.

Кроме этого, на местах для инвалидов обнаружили более 250 автомобилей-нарушителей, которые не состояли в Федеральном реестре инвалидов. Теперь нарушителей ждет штраф в размере 5 тысяч рублей.

Также в центре уточнили, что с недобросовестными водителями провели более 700 разъяснительных бесед о правилах пользования платной парковки.

Сотрудники Центра управления парковками напомнили, что нарушителям правил в зоне платной парковки грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру