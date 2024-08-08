В Стрельне восстановили захоронение Храповицкого

На кладбище Свято-Троицкой Сергиевой Приморской Пустыни в Стрельне восстановили и благоустроили захоронение военного генерал-губернатора Петербурга Матвея Храповицкого, об этом 8 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Памятник ему установили на месте семейного захоронения Храповицких. Настоятель монастыря Сергей Солтановский выступил автором проекта, а студенты Академии художеств — архитекторами. Проект выполнен на деньги благотворителей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на открытии памятного надгробия заявил, что чтить и помнить историю, героев прошлого — "наш общий долг, прежде всего — перед подрастающим поколением". По его словам, Петербург всегда отличался преемственностью исторических традиций.

Со второй половины XVIII века на кладбище хоронили представителей знатных семей: Апраксиных, Дурасовых, Мятлевых, Строгановых, Ольденбургских, Потёмкиных, Шереметевых, Зубовых, Нарышкиных, Опочининых, Голенищевы-Кутузовых, Разумовских. В 1919 году монастырское кладбище начало уничтожаться. В 1995 году началась работа по восстановлению надгробий.

Матвей Храповицкий был назначен военным генерал-губернатором Санкт-Петербурга в 1846 году. При нем началось строительство водопровода в Московской и Литейной частях, сооружено локомотивное депо Николаевской железной дороги, на Александровском заводе начали строить паровозы и первые российские вагоны. Весной 1847 года Храповицкий скончался в возрасте 62 лет.

фото: сайт администрации Петербурга