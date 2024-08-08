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Новости 13:50

Водитель упавшего в Мойку автобуса пробудет в СИЗО до конца января 2025 года

фото ЗакС политика Водитель упавшего в Мойку автобуса пробудет в СИЗО до конца января 2025 года

Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения для Рахматшоха Курбанова, который был водителем упавшего в Мойку автобуса, об этом 8 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Курбанов проходит по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек (ч.5 ст.264 УК РФ). В СИЗО мужчина пробудет, как минимум, до 30 января 2025 года.

По версии следствия, Рахматшох Курбонов вел автобус с превышением допустимой скорости, будучи при этом "в утомленном состоянии, ухудшающем его реакцию и внимание", и по итогу автобус упал в Мойку. 

Напомним, что в результате произошедшего погибли семь пассажиров автобуса, только двоим удалось выжить – одним из них был водитель.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


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