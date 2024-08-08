В Петербурге закрыли градозащитную выставку через три дня после открытия

Владельцы пространства "Нормальное место" попросили градозащитников свернуть выставку картин, посвященных историческим зданиям Петербурга, которые находятся под угрозой сноса, сообщили ЗАКС.Ру в Градозащитном пресс-центре 8 августа. Выставка проработала всего несколько дней - торжественное открытие прошло 4 августа.

Экспозиция включала в себя порядка 150 картин с пейзажами, на которых изображены объекты культурного наследия, старинные мосты и парки. Акцент в выставке был сделан на зданиях, которые теперь,согласно предлагаемым изменениям в законодательство, относятся к "несредовым объектам" и могут быть снесены. Сейчас по закону исторические здания не могут быть снесены вне зависимости от их расположения. В Смольном предлагают изменить подход к присвоению охранного статуса.

Подготовка к выставке продолжалась около месяца. В ней приняли участие художники, которые выступили против внесения изменений в действующее законодательство об охране исторического наследия города. Экспозиция должна была продлится до 18 августа.

Ранее мероприятия градозащитников уже срывались. Некоторые из них, по мнению градозащитников, были отменены не без участия административного ресурса.

Константин Леньков / Фото Градозащитный пресс-центр