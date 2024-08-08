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Новости 14:15

Пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам 40 млн рублей

фото ЗакС политика Пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам 40 млн рублей

Пожилая петербурженка перевела мошенникам 40 млн рублей, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиции женщина рассказала, что с марта по июнь ей звонили неизвестные. Они ей поведали, что о неких подозрительных действиях с доверенностями на ее имя. Петербурженка поверила мошенникам и им выдала свои паспортные данные и доступ к личному кабинету.

Впоследствии с ее банковского счета были похищены 40 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК РФ).

"Фонтанка.ру" пишет, что пострадавшая женщина может работать в руководстве петербургского Института проблем региональной экономики РАН.

 

фото ЗАКС.Ру


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