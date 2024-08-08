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Новости 14:17

Замдиректора Центра комплексного благоустройства уволили после критики Беглова

фото ЗакС политика Замдиректора Центра комплексного благоустройства уволили после критики Беглова

Заместителя директора Игоря Бея уволили из "Центра комплексного благоустройства" после объезда губернатором Петербурга Александром Бегловым Красносельского района, об этом 8 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на Смольный. 

Уволить замдиректора потребовал, как утверждает издание, Беглов. В комитете по благоустройству Петербурга ЗАКС.Ру подтвердили информацию об увольнении Игоря Бея, однако комментировать решение никак не стали.

По информации "Фонтанки", Беглов поинтересовался, как идет строительство производственной базы садово-парковой сферы, а градоначальнику ответили, что базы нет, а контракт на строительство так и не был заключен.

Ответственным за строительство базы оказался как раз Игорь Бей. Он работал на должности замдиректора с 2022 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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