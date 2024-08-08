Замдиректора Центра комплексного благоустройства уволили после критики Беглова

Заместителя директора Игоря Бея уволили из "Центра комплексного благоустройства" после объезда губернатором Петербурга Александром Бегловым Красносельского района, об этом 8 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на Смольный.

Уволить замдиректора потребовал, как утверждает издание, Беглов. В комитете по благоустройству Петербурга ЗАКС.Ру подтвердили информацию об увольнении Игоря Бея, однако комментировать решение никак не стали.

По информации "Фонтанки", Беглов поинтересовался, как идет строительство производственной базы садово-парковой сферы, а градоначальнику ответили, что базы нет, а контракт на строительство так и не был заключен.

Ответственным за строительство базы оказался как раз Игорь Бей. Он работал на должности замдиректора с 2022 года.

Фото: ЗАКС.Ру