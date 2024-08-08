В Петербурге австрийке отказали в предоставлении убежища

Гражданка Австрии Нурит Шаллер попыталась получить в Петербурге временное убежище, однако правоохранители отказали ей, об этом 8 августа рассказала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По словам приехавшей в Россию женщины, она не может жить в Европе из-за мигрантов и нетрадиционных ценностей. Правоохранительные органы отказали ей, однако гражданка Австрии решила оспорить это решение в суде.

Иск Шаллер к ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти рассматривал Смольнинский районный суд. В суде она рассказала, что является иудейкой и боится за свою жизнь из-за угроз со стороны мусульман на родине. Она обещала выучить русский язык, лишь бы ее оставили в России.

Суд выяснил, что уроженка Вены занимается изучением политической обстановки в России. По итогу в признании незаконным отказа в предоставлении убежища ей отказали.

Фото: ЗАКС.Ру