В Петербурге задержали семью мигрантов за легализацию земляков

Петербургские правоохранители задержали семейную пару из ближнего зарубежья, которая помогала соотечественникам с помощью незаконной схемы легализироваться в России, об этом 8 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники экономической полиции Адмиралтейского района Петербурга задержали 43-летнюю женщину и ее 45-летнего мужа в среду, 7 августа.

По предварительным данным, они в 2023 году легализовали в России троих соотечественников. Они указали в качестве адреса пребывания в миграционных документах квартиру на улице Кораблестроителей. Там проживали и сами супруги.

Однако их земляки жили в другом месте и не собирались жить в квартире на Кораблестроителей.

Фото: ЗАКС.Ру