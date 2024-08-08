В Петербурге восстановят фонтаны перед заводом "Арсенал"

Два фонтана перед заводом "Арсенал" будут восстановлены, это следует из акта историко-культурных экспертизы комитета на сайте по охране памятников. На документ обратила внимание "Фонтанка.ру".

Согласно акту экспертизы, будут восстанавливать асфальтовое покрытие и покрытие ступеней из песчаника, а также создавать пандус к фонтану с прилегающей территории.

В 1914 году между корпусами был установлен памятник Петру I. В 1971 году его "по инициативе рабочих" заменили на памятник Михаилу Фрунзе. Между 1972 и 1978 годами в палисадники построили два фонтана.

Фонтаны сейчас не работают, так как засыпаны землей.

фото: скришот историко-культурной экспертизы