Из помещения издательства "Детгиз" в мешках выносили книги

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) проводят мероприятия по освобождению части здания на набережной Фонтанки, 78, которая якобы незаконно используется издательством "Детгиз". Об этом 8 августа написала "Фонтанка.ру".

Гендиректор издательства Александр Корниченко рассказал изданию, что сегодня, зайдя в здание, обнаружил в коридоре мешки с книгами. Затем он выяснил, что рабочие начали выносить вещи еще 7 августа. Корниченко удалось договориться о "тайм-ауте до понедельника".

В пресс-службе ККИ сообщили, что безвозмездный договор о том, что "Детгиз" может занимать помещение площадью 946 кв м., был расторгнут в марте 2024 года по решению Тринадцатого арбитражного суда.

Как пишет "Фонтанка.ру", в мае комитет имущественных отношений (КИО) предупреждал, что эту часть здания нужно освободить, а также ККИ направлял два уведомления "о необходимости добровольного освобождения объектов".

Здание на Фонтанке, 78 было построено в 1898-1900 годах. Ранее в нем работали банкиры Российской империи. Договор безвозмездного пользования между городом и издательством "Детгиз" был заключен в 1999 году.

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