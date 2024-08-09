Погода 9 августа в Петербурге будет солнечной и сухой

В Петербурге обещают довольно теплую и спокойную погоду без дождей, об этом 9 августа сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием вытянувшегося с севера гребня антициклона. Из-за этого в городе будет солнечная, сухая и спокойная погода.

Воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 10 августа, в городе могут быть дожди, а температура воздуха понизится до +21 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру