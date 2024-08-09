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Новости 9:48

Беглов обратился к петербуржцам в день 80-летия со дня окончания Ленинградской битвы

фото ЗакС политика Беглов обратился к петербуржцам в день 80-летия со дня окончания Ленинградской битвы

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к петербуржцам в памятную для города дату – День окончания Ленинградкой битвы, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

В пятницу, 9 августа, исполняется 80 лет со дня окончания битвы. Беглов напомнил, что это было самое долгое сражение Великой Отечественной войны, которое длилось три года. По итогу удалось освободить Петрозаводск и Выборг.

"Сегодня мы склоняем головы перед памятью всех, кто сражался за наш город и Родину. Мы вспоминаем тех, кто прошел через нечеловеческие испытания в годы фашистской оккупации", – сказал градоначальник.

В 2024 году было решено создать на Пулковских высотах, где был остановлен враг 80 лет назад, мемориальный комплекс, который посвящен Ленинградской битве.

Фото: ЗАКС.Ру


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Беглов Александр Дмитриевич 




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