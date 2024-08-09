Угнанный петербуржцами понтон столкнулся с Литейным мостом и застрял

Петербуржцы отшвартовали один из понтонов на Неве, но не справились с управлением и врезались в Литейный мост, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

После столкновение с мостом плавсредство там и застряло. Уточняется, что петербуржцы, которые угнали понтон, были в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 9 августа.

На данный момент прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Пострадавших в результате столкновения понтона с Литейным мостом нет. Также и сам мост не получил повреждений.

Прокуратурой будут приняты меры реагирования при наличии оснований.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры