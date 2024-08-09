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Новости 11:18

Дорожная полиция Петербурга будет выявлять нарушителей на самокатах

фото ЗакС политика Дорожная полиция Петербурга будет выявлять нарушителей на самокатах

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие под названием "Кикшеринг" для выявления нарушителей на электросамокатах, об этом 9 августа пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что рейды будут проводить с 12 по 18 августа. В ГИБДД напомнили, что при управлении электросамокатами нужно проявлять максимальную внимательность. 

Кроме этого, на электросамокате не должно быть больше одного человека, водитель должен быть совершеннолетним, трезвым и многое другое. 

На данный момент в Петербурге максимально допустимая скорость электросамоката составляет 20 км/ч.

Фото: ЗАКС.Ру


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