Дорожная полиция Петербурга будет выявлять нарушителей на самокатах

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие под названием "Кикшеринг" для выявления нарушителей на электросамокатах, об этом 9 августа пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что рейды будут проводить с 12 по 18 августа. В ГИБДД напомнили, что при управлении электросамокатами нужно проявлять максимальную внимательность.

Кроме этого, на электросамокате не должно быть больше одного человека, водитель должен быть совершеннолетним, трезвым и многое другое.

На данный момент в Петербурге максимально допустимая скорость электросамоката составляет 20 км/ч.

Фото: ЗАКС.Ру