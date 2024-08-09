Петербуржцы потратят около 15 тысяч рублей на сбор ребенка в школу

Петербургским родителям понадобится около 15 тысяч рублей для того, чтобы собрать ребенка в школу, об этом 9 августа пишет MR7.ru со ссылкой на SuperJob.

Отмечается, что этот показатель один из самых высоких в России. Также расходы на сбор детей в школу в Москве и в Петербурге выросли в среднем на 10%.

Кроме этого, каждый одиннадцатый родитель заявил, что взял кредит на покупку детям всего самого необходимого в школу: сменку, форму, рюкзак и прочие школьные вещи.

После Москвы и Петербурга идут Красноярск и Казань, где на сбор детей в школу родители в среднем потратят 14,8 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру