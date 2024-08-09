В сквере вокруг площади Воинской Славы завершили основные работы по благоустройству

В Красном Селе вокруг площади Воинской Славы завершились основные работы по благоустройству сквера, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Теперь на территории сквера вымощена дорожка, высажены деревья, кустарники, а также появились новые скамейки. Теперь выполненные работы должны проверить.

Изначально планировалось, что работы завершат к июле. На территории сквера должны были появится детская и спортивная площадки. Работы проводятся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Фото: пресс-служба ГАТИ