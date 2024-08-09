В Петербург прибудет зоотакси с животными из Курской области

Приют "Право жить" в Курской области обратился к жителям Москвы, Петербурга и других городов с просьбой помочь вывезти животных из региона, об этом 9 августа появилось сообщение в группе "ВКонтакте" приюта.

В сообщении приюта говорится, что приют находится в 30 километрах от Курска в стороне, где сейчас ситуация остается неспокойной.

Сотрудники приюта отмечают, что в случае эвакуации не смогут забрать к себе всех собак и кошек. Поэтому они просят неравнодушных забрать или взять на передержку животных.

По данным издания "Фонтанка.ру", в воскресенье, 11 августа, в Петербург прибудет зоотакси с животными.

Фото: unsplash.com