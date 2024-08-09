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Новости 13:35

Из Петербурга до Кронштадта можно будет доехать на катамаране "Котлин"

фото ЗакС политика Из Петербурга до Кронштадта можно будет доехать на катамаране "Котлин"

Для перевозки пассажиров по направлению Петербург-Кронштадт был создан катамаран "Котлин", об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов сегодня осмотрели этот катамаран.

Беглов заявил, что это "принципиально новое скоростное пассажирское судно" с вместимостью в 197 человек. "Катамаран адаптирован с учетом низких мостов Северной столицы, требований к минимальному волнообразованию и возможности выхода в Финский залив, в том числе в темное время суток", — подчеркнул он.

Каримов отметил, что новые наработки и проекты в области гражданского судостроения и в дальнейшем будут поддерживаться.

Сейчас из Кронштадта в Петербург и обратно можно добраться на метеорах. 

фото пресс-службы Смольного


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