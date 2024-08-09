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Новости 13:48

Прокуратура добилась денег от организации за испорченный газон на Купчинской улице

фото ЗакС политика Прокуратура добилась денег от организации за испорченный газон на Купчинской улице

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку деятельности ООО "Корпорация "ЛЭК ИСТЕЙТ" на соблюдение законодательства об охране окружающей среды, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ведомство установило, что организация на Купчинской улице уничтожила зеленые насаждения, которые располагались между дорогой и земельным участком.

По итогу был уничтожен газон площадью 167 квадратных метров. Ущерб зеленому фонду Петербурга был оценен в 133 тысячи рублей. Прокурор предъявил в суд иск о взыскании с компании сумму ущерба.

На данный момент требования прокуратуры удовлетворены, а деньги поступили в бюджет города.

Фото: ЗАКС.Ру


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