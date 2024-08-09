Прокуратура добилась денег от организации за испорченный газон на Купчинской улице

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку деятельности ООО "Корпорация "ЛЭК ИСТЕЙТ" на соблюдение законодательства об охране окружающей среды, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ведомство установило, что организация на Купчинской улице уничтожила зеленые насаждения, которые располагались между дорогой и земельным участком.

По итогу был уничтожен газон площадью 167 квадратных метров. Ущерб зеленому фонду Петербурга был оценен в 133 тысячи рублей. Прокурор предъявил в суд иск о взыскании с компании сумму ущерба.

На данный момент требования прокуратуры удовлетворены, а деньги поступили в бюджет города.

Фото: ЗАКС.Ру