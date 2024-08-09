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Новости 14:17

В одном из районов Ленобласти провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

фото ЗакС политика В одном из районов Ленобласти провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Лужском районе Ленинградской области полиция провела профилактический рейд по выявлению нелегальных мигрантов, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мероприятия проводились на территориях садоводческих товариществ и на строительных площадках на Медведском шоссе. В общей сложности проверено было более сотни трудовых мигрантов.

Отмечается, что большинство иностранных граждан находятся в России легально, однако у 19 человек все-таки были выявлены нарушения законодательства. Их доставили в отдел полиции. 

В этом же районе проверку проводили сотрудники ДПС. Всего было остановлено 68 автомобилей. 

Фото: ЗАКС.Ру


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