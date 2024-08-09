В одном из районов Ленобласти провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Лужском районе Ленинградской области полиция провела профилактический рейд по выявлению нелегальных мигрантов, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мероприятия проводились на территориях садоводческих товариществ и на строительных площадках на Медведском шоссе. В общей сложности проверено было более сотни трудовых мигрантов.

Отмечается, что большинство иностранных граждан находятся в России легально, однако у 19 человек все-таки были выявлены нарушения законодательства. Их доставили в отдел полиции.

В этом же районе проверку проводили сотрудники ДПС. Всего было остановлено 68 автомобилей.

Фото: ЗАКС.Ру