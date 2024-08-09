В Петербурге спрос на строителей вырос на 90%

Спрос на строителей в Петербурге вырос на 90% в сравнении с показателями августа 2023 года, об этом сообщили 9 августа в пресс-службе Смольного.

По данным комитета по труду и занятости населения Петербурга, в строительной сфере работает более 350 тысяч человек. Отмечается, что на портале "Работа России" количество вакантных мест в рабочей отрасли выросло в два раза — до более чем четырех тысяч.

В ведомстве уточняют, что средняя зарплата, предлагаемая строителям, равна 66,5 тысячи рублей. "Соискатели чаще всего откликаются на вакансии инженера ПТО, руководителя проекта, специалиста по подбору и развитию персонала, а также инженера по обслуживанию зданий. Жителям города также интересны должности оператора бетоносмесительных установок, учетчика и слесаря по ремонту строительных машин", — говорится в сообщении.

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