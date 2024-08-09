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Новости 15:21

В комитете по природопользованию ответили на жалобы о цветении водоемов Петербурга

фото ЗакС политика В комитете по природопользованию ответили на жалобы о цветении водоемов Петербурга

Жители Петербурга пожаловались на зеленые водоемы в городе, которые в первой декаде месяца начали цвести, об этом 9 августа пишет "Фонтанка.ру".

В комитете по природопользованию Петербурга заявили, что цветение воды это нормальное явление, а борьбу с такими цветущими водорослями пока не придумали.

Также в ведомстве отметили, что цветение воды стало более интенсивным в последнее время из-за климатических изменений. Такая картина наблюдается не только в Петербурге, но и по всей планете.

На данный момент специалисты вместе с гидрометеорологическим университетом пробуют разные методы борьбы с водорослями в семи прудах Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


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