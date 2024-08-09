На Заячьем острове проведут фестиваль реконструкторов за 3,9 млн рублей

Фестиваль "Битва на Неве" проведут в сентябре на Заячьем острове у стен Петропавловской крепости, следует из данных на сайте госзакупок. Заявку на организацию мероприятия разместил 8 августа Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

Начальная цена контракта составляет 3,9 млн рублей. Местом проведения фестиваля указана территория вдоль Кронверкского пролива между Зотовым бастионом и Иоанновским равелином, при этом локация может быть в дальнейшем уточнена. Само мероприятие намечено на 21 сентября, оно продлится с 12:00 до 20:00.

Подрядчик должен будет самостоятельно согласовать установку оборудования в ГАТИ. Также от него ждут мер по противодействию ковиду в соответствии с постановлением Смольного.

В описании объекта закупки отмечается, что в сентябре 2024 года исполнится 300 лет со дня перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург. Фестиваль посвятят именно этому событию.

"Гостям праздника будут представлены исторические реконструкции культуры, быта, вооружения и военного дела Русского государства и Западной Европы XI-XIII веков", — говорится в документе. Речь идет о показательных выступлениях реконструкторов и организации различных интерактивных зон с мастер-классами, а также о выступлениях артистов, "чей репертуар отражает тематику мероприятия".

Главным событием фестиваля должен стать конный турнир с участием реконструкторов в облачении европейских рыцарей и русских дружинников.

Прием заявок на организацию фестиваля продлится до 16 августа.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру