В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить Артемия Лебедева

Депутат Государственной думы Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова дизайнера Артемия Лебедева в интервью журналисту Юрию Дудю*, об этом 9 августа пишет "Фонтанка.ру".

Согласно документу обращения, комитет по защите семьи Госдумы возмутился поведением и высказываниями Лебедева, которые он позволил себе в интервью.

Также в документе сказано, что видео переполнено нецензурной бранью и оскорблениями, например, в отношении организаций "Голос Беслана" и "Матери Беслана".

Останина просит генпрокурора Игоря Краснова поручить провести проверку, а в случае выявления нарушений принять меры регулирования.

*Минюст внес Юрия Дудя в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру