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Новости 16:36

Минздрав хочет уточнить перечень болезней, при которых нельзя водить машину

фото ЗакС политика Минздрав хочет уточнить перечень болезней, при которых нельзя водить машину

На федеральном портале проектов нормативных актов 8 августа появился проект Министерства здравоохранения, в котором предлагается уточнить перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средствам. Согласно тексту проекта, министерство предлагает уточнить 10 групп заболеваний. 

В предлагаемом перечне органические заболевания, шизофрения, расстройства настроения, невротические расстройства, и расстройства личности и поведения в зрелом возрасте и другие. 

В частности, в проекте упоминаются расстройства сексуального предпочтения (F65 по МКБ-10). Подобные ограничения уже есть в постановлении правительства о перечнях медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Новый проект Минздрава лишь предлагает исключить некоторые неуточненные расстройства. Так, в проект не включили "расстройство сексуального предпочтения неуточненное" (F65.9), которое есть в нынешней редакции. 

Отметим, все перечисленные заболевания и расстройства должны быть диагностированы врачами и протекать в тяжелой форме. В России действующие предписания были приняты еще девять лет назад. Тогда в Минздраве пояснили, что наличие подобных заболеваний само по себе не запрещает управление автомобилем. О том, что перечень таких противопоказаний не менялся уже десять лет сообщили РИА "Новости" со ссылкой на  НМИЦ психиатрии и наркологии Сербского. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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