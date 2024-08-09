Минздрав хочет уточнить перечень болезней, при которых нельзя водить машину

На федеральном портале проектов нормативных актов 8 августа появился проект Министерства здравоохранения, в котором предлагается уточнить перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средствам. Согласно тексту проекта, министерство предлагает уточнить 10 групп заболеваний.

В предлагаемом перечне органические заболевания, шизофрения, расстройства настроения, невротические расстройства, и расстройства личности и поведения в зрелом возрасте и другие.

В частности, в проекте упоминаются расстройства сексуального предпочтения (F65 по МКБ-10). Подобные ограничения уже есть в постановлении правительства о перечнях медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Новый проект Минздрава лишь предлагает исключить некоторые неуточненные расстройства. Так, в проект не включили "расстройство сексуального предпочтения неуточненное" (F65.9), которое есть в нынешней редакции.

Отметим, все перечисленные заболевания и расстройства должны быть диагностированы врачами и протекать в тяжелой форме. В России действующие предписания были приняты еще девять лет назад. Тогда в Минздраве пояснили, что наличие подобных заболеваний само по себе не запрещает управление автомобилем. О том, что перечень таких противопоказаний не менялся уже десять лет сообщили РИА "Новости" со ссылкой на НМИЦ психиатрии и наркологии Сербского.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру