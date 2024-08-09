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Новости 17:17

Российские пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера Signal

фото ЗакС политика Российские пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера Signal

Мессенджер Signal перестал принимать сообщения в России, об этом 9 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова интернет-пользователей.

Предполагается, что мессенджер пытаются заблокировать. Сбои начали наблюдаться с утра пятницу, 9 августа, однако с включенным VPN никаких проблем в работе сервиса нет.

При этом официально о том, что мессенджер будут блокировать, не сообщалось. 

В мессенджере Signal используют сквозное шифрование. Благодаря этому считается, что переписку в нем нельзя прочитать, и она защищена от перехвата операторами сотовой связи.

Фото: pixabay


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