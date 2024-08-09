Суд Москвы отправил в колонию бывших топ-менеджеров Пенсионного фонда

Пресненский районный суд Москвы приговорил к заключению в колонии строгого режима пятерых бывших топ-менеджеров Пенсионного фонда России по делу о получении взятки в размере 190 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ), об этом 9 августа сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Самый крупный срок получил Евгений Никитин — 13 лет. Трое фигурантов — Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджамян — будут отбывать в колонии строгого режима 12 лет. Пятого фигуранта Константина Янкина приговорили к 11 годам. Каждый из них должен будет выплатить штраф в 190 млн рублей.

За дачу взятки Дмитрия Радченко отправили в колонию на шесть лет. Его также наказали штрафом в 10 млн рублей.

По версии прокуратуры, в 2016-2019 годы бывшие начальники департаментов Пенсионного фонда получили взятку от трех предпринимателя в размере свыше 190 млн рублей. "Вознаграждение передавалось за обеспечение заключения Пенсионным фондом государственных контрактов с указанными коммерческими организациями", - сообщается на сайте московской прокуратуры.

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы