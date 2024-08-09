В Смольном собрались увеличить соцвыплаты студенческим семьям с детьми

Размер социальных выплат студенческим семьям с детьми в Петербурге заметно увеличится, следует из законопроекта о внесении поправок в Социальный кодекс города. Документ опубликован 9 августа на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Поправки в кодекс вносит губернатор Александр Беглов. Документ содержит уточнение понятия студенческой семьи. Сейчас под ней понимают зарегистрированную в ЗАГСе семью с детьми, в которой родители впервые обучаются на дневном отделении в колледже или вузе. Новелла предусматривает, что это определение будет распространяться строго на обучающихся по программам бакалавриата или специалитета.

Сейчас студенческим семьям положены выплаты в размере 3 457 рублей в месяц. Законопроект предусматривает увеличение ее величины до уровня прожиточного минимума на ребенка в Петербурге, установленного на год обращения. В 2024 году этот показатель составляет в городе 15 832 рубля.

Последнее изменение касается многодетных семей. Сейчас ежемесячная выплата на третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста назначается в размере ежегодно устанавливаемого Смольным прожиточного минимума на ребенка. Чиновники предлагают зафиксировать ее размер на уровне того года, когда семья обратится за поддержкой.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру