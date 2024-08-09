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Новости 18:54

В России хотят создать реестр авиадебоширов

фото ЗакС политика В России хотят создать реестр авиадебоширов

В России может появиться единый реестр дебоширов, которые хулиганят на борту самолета, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Ведомство обсудило создание реестра с авиакомпанией "Аэрофлот", представителями Росавиации, МВД и депутатом Государственной думы Надеждой Школкиной. 

В случае систематических нарушений правил поведения на борту, авиадебоширам может грозить запрет на полеты сроком от года до трех лет. Инициативу о создании реестра выдвинули Школкина вместе с "Аэрофлотом".

Также, помимо создания списка, предлагается расширить перечень правонарушений, по которым человека можно будет внести в реестр. В ближайшее время инициативу собираются доработать и подготовить поправки.

Фото: ЗАКС.Ру


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