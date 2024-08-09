В России хотят создать реестр авиадебоширов

В России может появиться единый реестр дебоширов, которые хулиганят на борту самолета, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Ведомство обсудило создание реестра с авиакомпанией "Аэрофлот", представителями Росавиации, МВД и депутатом Государственной думы Надеждой Школкиной.

В случае систематических нарушений правил поведения на борту, авиадебоширам может грозить запрет на полеты сроком от года до трех лет. Инициативу о создании реестра выдвинули Школкина вместе с "Аэрофлотом".

Также, помимо создания списка, предлагается расширить перечень правонарушений, по которым человека можно будет внести в реестр. В ближайшее время инициативу собираются доработать и подготовить поправки.

Фото: ЗАКС.Ру