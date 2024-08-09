В "связи с нарушением законодательства" России Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на представителя надзорного ведомства.

По словам представителя РКН, доступ к Signal был ограничен из-за нарушений российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях.

Пользователи Signal жаловались с утра 9 августа на сбой в работе мессенджера. Нельзя было отправлять и получать сообщения, происходили трудности с авторизацией в приложении. У некоторых мессенджер не работал даже со включенным VPN. Много жалоб было зарегистрировано в Москве, Петербурге, Краснодарском крае и Новосибирской области.

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