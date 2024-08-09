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Муниципал 20:05

Из "Общества.Будущее" на выборы смогли зарегистрироваться 16 кандидатов

фото ЗакС политика Из "Общества.Будущее" на выборы смогли зарегистрироваться 16 кандидатов

На муниципальные выборы в Петербурге смогли зарегистрироваться 16 кандидатов, сотрудничающих с движением "Общество.Будущее", рассказал ЗАКС.Ру руководитель городского отделения Савва Федосеев 9 августа. Ещё один человек будет представлять объединение на муниципальных выборах в Ленинградской области. 

— У нас ещё есть пул людей, союзники наши, которых мы, возможно, введем в свою структуру и будем поддерживать: юридически или агитацией, - сказал Федосеев. 

В частности, представители "Общество.Будущее" выдвигаются в Калининском, Василеостровском, Пушкинском и других районах. Сам Федосеев является зарегистрированным кандидатом в МО "Литейный округ". Других сторонников ОБ на выборах в Центральном районе, по его словам, нет. 

Федосеев отметил, что изначально в качестве кандидатов рассматривались десятки претендентов, однако в ходе подготовки к выборам ими было принято решение не участвовать в выборах. 

Напомним, выборы в муниципальные советы пройдут в 110 МО с 6 по 8 сентября. Всего в городе планируется избрать более полутора тысяч человек. Также в эти дни состоятся выборы губернатора и дополнительные выборы в Заксобрание. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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