Выходные в Петербурге начались с дождей

В Петербурге обещают прохладную и дождливую погоду, об этом 10 августа сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием североатлантического циклона "Отилия" и связанного с ним холодного атмосферного фронта. Из-за этого в городе будет много облаков, пройдут дожди, а могут быть даже грозы. Все это ограничит дневной прогрев.

Воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 11 августа, в городе могут быть кратковременные дожди, а температура воздуха понизится до +18 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру