ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:15

Выходные в Петербурге начались с дождей

фото ЗакС политика Выходные в Петербурге начались с дождей

В Петербурге обещают прохладную и дождливую погоду, об этом 10 августа сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием североатлантического циклона "Отилия" и связанного с ним холодного атмосферного фронта. Из-за этого в городе будет много облаков, пройдут дожди, а могут быть даже грозы. Все это ограничит дневной прогрев.

Воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 11 августа, в городе могут быть кратковременные дожди, а температура воздуха понизится до +18 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама