В Курской, Белгородской и Липецкой областях введен режим КТО

В Курской и Белгородской областях объявили режим контртеррористической операции (КТО) из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз, об этом 9 августа сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Официальные лица сообщили, что КТО вводится из-за угроз со стороны Украины. Также режим КТО был введен в Брянской области, которая подвергалась атакам ВСУ.

В сообщении НАК говорится, что украинская сторона предприняла попытку дестабилизировать обстановку в ряде российских регионов.

Фото: ЗАКС.Ру