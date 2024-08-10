ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:49

В Курской, Белгородской и Липецкой областях введен режим КТО

фото ЗакС политика В Курской, Белгородской и Липецкой областях введен режим КТО

В Курской и Белгородской областях объявили режим контртеррористической операции (КТО) из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз, об этом 9 августа сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Официальные лица сообщили, что КТО вводится из-за угроз со стороны Украины. Также режим КТО был введен в Брянской области, которая подвергалась атакам ВСУ.

В сообщении НАК говорится, что украинская сторона предприняла попытку дестабилизировать обстановку в ряде российских регионов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама