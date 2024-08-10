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Новости 11:21

Электросамокатчик сбил ребенка на Яхтенной улице

фото ЗакС политика Электросамокатчик сбил ребенка на Яхтенной улице

В Приморском районе Петербурга электросамокатчик сбил трехлетнего ребенка недалеко от парка 300-летия Санкт-Петербурга, об этом 10 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

После столкновения ребенок попал в больницу в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом виска. Инцидент произошел вечером в пятницу, 9 августа, на Яхтенной улице.

По данным полиции, ребенок катался на обычном детском самокате, а навстречу ему ехал петербуржец на электросамокате.

Сейчас полиция занимается проверкой и принимает меры к задержанию виновника аварии.

Фото: ЗАКС.Ру


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