Один из осужденных по делу об убийстве Немцова отправился в зону СВО

Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Тамирлан Эскерханов был освобожден из колонии после заключения контракта с Минобороны РФ, об этом 9 августа писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Теперь Эскерханов отправлен в зону спецоперации. Контракт бывший заключенный подписал еще в марте 2024 года, потом получил помилование и был отправлен в зону СВО.

В правоохранительных органах уточнили, что мужчина отправился в одно из штурмовых подразделений. Контракт действует один год. Остальные заключенные по делу Немцова продолжают находиться в колонии.

Борис Немцов был убит в феврале 2015 года в возрасте 55 лет на Большом Москворецком мосту в Москве выстрелами в спину. Заказчики преступления не названы до сих пор.

Фото: Александр Шишлов / Telegram