В Петербурге и Ленобласти сотрудники ДПС проверили больше 7 тысяч таксистов

В Петербурге и Ленинградской области провели профилактическую операцию "Такси", в ходе которой выявили нарушителей среди таксистов, об этом 10 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Операция проводилась пять дней. Основными целями мероприятия стали профилактика аварийности, пресечение нарушений ПДД и выявление незаконного предпринимательства.

В общей сложности сотрудники ДПС остановили для проверки больше 7,6 тысяч такси. Почти 2 тысячи таксистов после проверки были привлечены к административной ответственности.

Самым популярным нарушением стало отсутствие специальной диагностической карты (ч.1.1 ст.12.5 КоАП РФ).

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