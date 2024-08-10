Частный катер врезался в крейсер "Аврора"

У Петроградской набережной Петербурга произошло столкновение частного катера с крейсером "Аврора", об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте.

По предварительным данным, капитан небольшого катера не справился с управлением, из-за чего судно навалилось на цепи крепления швартовых бочек крейсера "Аврора".

На данный момент установлена личность водителя катера – это 45-летний петербуржец. Жертв и повреждений в результате ДТП нет. Разлива нефтепроудктов в акваторию также не обнаружено.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры