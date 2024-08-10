В Петербурге почти 4 тысячи семей получили выплаты на улучшение жилья

С начала 2024 года 3,8 тысячи петербургских семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий, об этом 10 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

На эти цели из бюджета Петербурга было выделено 14 млрд рублей. Деньги семьи смогут потратить на покупку квартиры или дома.

В администрации города планируют отправить выплаты в общей сложности 5,2 тысячам семей в 2024 году. На эти цели власти намерены потратить почти 21 млрд рублей.

Уточняется, что на выплату могут рассчитывать жители коммунальных квартир, которым предстоит расселение, многодетные семьи, очередники, молодые семьи и семьи с детьми-инвалидами.

Фото: ЗАКС.Ру