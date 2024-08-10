ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10 августа, 21:17

Четырбок женился на сотруднице ЗакСа Наргис Ахадовой

фото ЗакС политика Четырбок женился на сотруднице ЗакСа Наргис Ахадовой

Депутат Законодательного собрания Петербурга, единоросс Денис Четырбок женился на Наргис Ахадовой, начальнице управления внешних связей городского парламента, рассказала депутат Марина Шишкина в своем Telegram-канале 10 августа. 

"Бракосочетание наших друзей и коллег: Дениса Четырбока и Наргис Ахадовой. Ребята так долго шли к этому дню. Поэтому он вдвойне прекрасен. Замечательная и красивая пара. Безмерного счастья!", - написала Шишкина. 

Ранее Ахадова являлась членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии от "Единой России". Карьеру в органах власти начинала в качестве председателя УИК в Петроградском районе. Имеет двух детей от предыдущего брака.

Константин Леньков / Фото Марина Шишкина


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Четырбок Денис Александрович 




Новости11 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама