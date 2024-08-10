Четырбок женился на сотруднице ЗакСа Наргис Ахадовой

Депутат Законодательного собрания Петербурга, единоросс Денис Четырбок женился на Наргис Ахадовой, начальнице управления внешних связей городского парламента, рассказала депутат Марина Шишкина в своем Telegram-канале 10 августа.

"Бракосочетание наших друзей и коллег: Дениса Четырбока и Наргис Ахадовой. Ребята так долго шли к этому дню. Поэтому он вдвойне прекрасен. Замечательная и красивая пара. Безмерного счастья!", - написала Шишкина.

Ранее Ахадова являлась членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии от "Единой России". Карьеру в органах власти начинала в качестве председателя УИК в Петроградском районе. Имеет двух детей от предыдущего брака.

Константин Леньков / Фото Марина Шишкина