В Петербурге досрочно перевыполнена месячная норма осадков

Прошедшие накануне в Петербурге дожди принесли 23% от месячной нормы осадков, о чем в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Благодаря этому обстоятельству в августе уже перевыполнена месячная норма осадков (104%). Показатель к концу первой его декады составил 89 мм.

Метеоролог сопоставил статистические данные города с Ленобластью, где накануне наблюдалась непогода, и с Финляндией. Так, в скандинавской стране в течение субботы выпало 42 мм осадков.

В воскресенье, 11 августа, петербургский главк МЧС вновь прогнозирует дожди. Действие циклона "Отилия" сохраняется.

Фото: ЗАКС.Ру