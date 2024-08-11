Помощник Миронова увидел "жесть" в доме на Плесецкой улице

В Петербурге коммунальные жалобы жильцов дома № 10 по Плесецкой улице (Приморский район) побудили встретиться с ними общественного деятеля Александра Колоса. Он имеет статус помощника лидера справедливороссов Сергея Миронова. Встреча состоялась накануне, 10 августа. В своем Telegram-канале Колос признался, что испытал шок и наблюдал "жесть".

"Тараканы, отключения воды, нелегальные мигранты, отсутствие обслуживания... Бывает что сутками ни попить воды, ни помыться, ни в туалет сходить", - написал общественник.

По его сведениям, подобные тяготы жильцы терпят уже около четырех лет. В произошедшем помощник депутата винит управляющую компанию "Бон Мезон". Обратить внимание на вопиющую, с его точки зрения, проблему он призвал в том числе муниципалов.

фото: Александр Колос / Telegram