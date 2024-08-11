На рассвете по повышенному номеру сложности тушили пожар в Московском районе

В Петербурге минувшей ночью пожарные тушили возгорание в доме № 3 по 5-му Предпортовому проезду (Московский район). Происшествие в складском здании рядом с автобусным кольцом на некоторое время получило повышенный номер 1-БИС. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального главка МЧС.

Спустя два часа после поступления тревожного сигнала специалисты локализовали пламя, которое объяло площадь 800 кв. метров. В операции участвовало 28 человек и шесть пожарных расчетов.

Двоим находившимся на месте происшествия мужчинам потребовалась госпитализация.

Фото: ЗАКС.Ру