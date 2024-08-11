"Одна сплоченная семья": Беглов поздравил петербургских строителей с праздником

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к городскому сообществу строителей по случаю профессионального праздника, отмечаемого всеми представителями этой отрасли 11 августа. Своих бывших коллег чиновник считает "одной сплоченной семьей". Тем временем город ожидает реализация множества масштабных инфраструктурных проектов.

"Таких темпов строительства нет ни в одном регионе. И при этом каждый объект – высочайшего качества, в полном соответствии с нашим "петербургским стандартом". Сейчас мы уже начинаем выходить на новый уровень – строители стремятся строить социальные объекты быстрее жилья", - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте Смольного.

По мнению Беглова, важнейшую роль в развитии Петербурга играет именно строительный комплекс. Задействованные в нем специалисты, подчеркнул губернатор, за последнее время смогли справиться с проблемами, которые не решались на протяжении многих десятилетий.

Свою благодарность рабочим выразил также спикер ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале. По его оценке, адресаты поздравления делают город красивее и комфортнее.

Фото: ЗАКС.Ру