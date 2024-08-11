Беглов выразил скорбь в связи с кончиной олимпийской чемпионки Галины Зыбиной

В Петербурге на 94-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка Галина Зыбина. Ей принадлежит золотая медаль на Олимпиаде 1952 года, завоеванная в соревнованиях по толканию ядра. Соболезнования родным и близким уроженки Ленинграда 11 августа выразил губернатор Александр Беглов, отметивший ее спортивный талант и установленные мировые рекорды.

Высокого мнения глава города придерживается в том числе о периоде биографии Зыбиной после завершения спортивной карьеры.

"Деятельный, энергичный человек, добрый и светлый человек, она принимала активное участие в общественной жизни нашего города. Рассказывала молодежи о блокаде, хранила историческую правду", - говорится в тексте, опубликованном на сайте Смольного.

Беглов упомянул и о том, что Зыбина пережила фашистскую блокаду, и назвал ее настоящей ленинградкой-петербурженкой.

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