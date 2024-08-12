В Петербурге температура опустится до +19 градусов

В Петербурге пока что останется прохладная и дождливая погода выходных дней, об этом 12 августа сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием тыловой части циклона, уходящего на север Поволжья. Из-за этого в городе будет много облаков, которые ограничат прогрев, будут дожди и даже возможны грозы.

Воздух прогреется до +17…+19 градуса. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 13 августа, в городе могут быть кратковременные дожди, а температура воздуха повысится до +23 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру